"J'ai réalisé l'un de mes rêves" : un joueur de Liège a affronté l'Argentine et revient sur cette expérience

L'Argentine a affronté le Burkina Faso lors de la trêve internationale. Les Argentins se sont facilement imposés sur le score de 7-0 face aux Burkinabés, qui avaient envoyé leur équipe U23 en raison de problèmes de vols ayant bloqué l'équipe première au Maroc. La plupart des joueurs avaient renoncé au déplacement en Argentine à cause des conditions de voyage. Ousmane Camara, ailier du RFC Liège, a ainsi pu affronter les vice champions du monde.

Ousmane Camara n'était pas titulaire. Il est monté au jeu à la 58e minute à la place de Jack Diarra (Al-Ittihad en Libye). Il a ainsi pu affronter des joueurs de classe mondiale.

Malgré la défaite, qui n'est qu'anecdotique au vu de la différence de niveau entre les deux équipes, il est heureux d'avoir vécu cette expérience : "Jouer contre les vice-champions du monde, c'est une grande chose. Ça fait du bien de jouer contre des joueurs qui évoluent à un si haut niveau."

"Durant cette trêve internationale, j'ai appris beaucoup de choses en jouant contre les Argentins. Je pense que c'était un bon match. Il y avait du rythme et ils étaient forts tactiquement. Ce sont de grands joueurs qui sont là-bas, donc au niveau de la tactique, ils géraient ça bien. Nous, on avait du mal à s'imposer dans leur camp, mais je pense que c'est la première fois qu'on joue contre ce genre d'équipe", a-t-il poursuivi dans une vidéo publiée par le RFC Liège sur son compte Instagram.

Un rêve devenu réalité ?

Vivre une telle expérience était-ce un rêve devenu réalité pour lui ? "Oui ça va. Personnellement, moi, je ne m'attendais pas à ça. On devait jouer contre le Mali, mais une fois arrivé au pays, j'ai appris la nouvelle. Au début, ça me faisait un peu stresser, avec les vols et tout... Jouer contre l'Argentine, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de le faire, donc je suis content. Ça fait du bien. J'ai réalisé l'un de mes rêves."