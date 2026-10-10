"J'ai une revanche à prendre contre la vie" : Kays Ruiz veut "atteindre les sommets" qui lui étaient promis

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"J'ai une revanche à prendre contre la vie" : Kays Ruiz veut "atteindre les sommets" qui lui étaient promis
Photo: RFC Liège
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Kays Ruiz, joueur du RFC Liège depuis janvier dernier, monte petit à petit en puissance chez les Sang et Marine. L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG est prêt à montrer ce dont il est capable pour la suite de la saison. La trêve étant désormais terminée, le championnat va reprendre ce samedi soir pour les Sang et Marine avec un déplacement au Beerschot (20h00).

Face aux Rats, la tâche sera loin d'être évidente, mais Kays Ruiz y croit : "Après une bonne trêve où on a pu se vider un peu l’esprit, peaufiner quelques ajustements et améliorer les automatismes avec les nouveaux coéquipiers, on va tenter d’inverser la tendance au Beerschot et, qui sait, s’imposer là-bas."

C'est une évidence, Kays Ruiz est un joueur doté d'énormément de qualités. S'il n'est pas toujours doté d'une bonne finition, son aisance technique est impressionnante. Gaëtan Englebert en est conscient et pense que cette saison doit être la saison de l'éclosion pour lui : "Cela doit l’être. Quand on possède autant de qualités, ça doit se montrer sur le terrain avec de bonnes prestations, en se montrant décisif et par les résultats de l’équipe."

"Il dispose d’un large panel de qualités : les courses, la vision du jeu, le fait de bien trouver les espaces et sa technique. Il progresse et il est sur la bonne voie pour jouer à un meilleur niveau qu’en D1B. C’est tout ce que l’on lui souhaite", a-t-il ajouté au micro de nos confrères de Sudinfo, dans des propos rapportés par notre ancien journaliste Walfoot, Alexandre Fiammetti.

Kays Ruiz veut améliorer ses statistiques

L'objectif pour Kays Ruiz sera d'améliorer son bilan statistique. "Le coach m’a dit d’améliorer mes statistiques personnelles, et c’est ce que je suis en train de réaliser", a déclaré le natif de Lyon. "Sur le plan individuel, je me sens bien dans le système de jeu mis en place et j’essaie de rendre la confiance que l’entraîneur m’a donnée. J’ai également beaucoup progressé dans mon travail défensif, mais aussi offensivement, car j’arrive de mieux en mieux à me retrouver dans le dernier carré et à tenter plus ma chance."

La finition, il est clair que c'est un point que le milieu de terrain doit travailler. Cette saison, il a déjà pris part à six rencontres de championnat, inscrit trois buts et délivré un assist. C'est donc positif, mais il devra poursuivre ainsi et ne pas hésiter à tenter sa chance.

Lire aussi… "J'ai réalisé l'un de mes rêves" : un joueur de Liège a affronté l'Argentine et revient sur cette expérience

Kays Ruiz prêt à faire taire les critiques

"Avant, en zone de conclusion, je cherchais trop à distiller une passe décisive, alors que désormais je frappe directement au but", a-t-il souligné. "J’ai une revanche à prendre contre la vie. Pour moi et ma famille, j’ai l’objectif de remonter et d’atteindre les sommets qui m’étaient promis. Mes erreurs et les critiques qui en ont découlé m’ont certes piqué au vif, mais elles m’ont forgé mentalement par la suite. À moi de livrer la meilleure version de moi-même et d’aider le RFC Liège du mieux possible."

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