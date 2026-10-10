"Je pense que le résultat est déjà décidé" : Vincent Kompany espère voir l'un de ses joueurs remporter le Ballon d'Or

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La cérémonie du Ballon d'Or approche à grands pas. Le 26 octobre à Londres, le nom du joueur qui succédera à Ousmane Dembélé sera connu (à moins que le Français ne remporte une nouvelle fois la récompense). Parmi les favoris figurent notamment Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal ou encore Harry Kane. Michael Olise fait évidemment aussi partie des prétendants. Mais alors, qui Vincent Kompany aimerait-il voir remporter le trophée individuel ?