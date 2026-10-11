Après les clubs de football, un nouvel investissement : Thibaut Courtois rachète une marque... qu'il utilise

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Après les clubs de football, un nouvel investissement : Thibaut Courtois rachète une marque... qu'il utilise
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Thibaut Courtois a brillé face à Villarreal en Liga avec plusieurs arrêts décisifs. Le gardien du Real Madrid portait pour la première fois les gants d'une marque belge qu'il a rachetée.

Thibaut Courtois a joué un rôle très important dans la victoire du Real Madrid face à Villarreal 1-0. Le gardien de la Belgique (pas actuellement) a gardé ses cages inviolées, avec plusieurs interventions décisives. Une belle soirée pour le Diable Rouge, qui disputait son premier match avec une nouvelle paire de gants.

Courtois a réalisé plusieurs arrêts pendant le match, dont deux interventions importantes en seconde période. À la 61e minute, il a repoussé la frappe puissante de Pape Gueye qui prenait la direction de la lucarne. Un quart d'heure plus tard, à la 76e minute, il a arrêté la tentative de Carlos Romero. Deux arrêts qui ont permis au Real Madrid de préserver son avantage et de décrocher la victoire, à deux journées du Clasico face au FC Barcelone.

Real Gloves, le nouveau pari de Thibaut Courtois

Cette rencontre marquait le début d'un nouveau chapitre pour Courtois. Après trois années de collaboration, le portier a mis fin à son aventure avec Elite Sports. Pour la suite, le gardien du Real Madrid a choisi de faire confiance à Real Gloves, une entreprise belge spécialisée dans les équipements pour gardiens de but.

Courtois n'est pas que le nouveau visage de Real Gloves. Il est lié à l'entreprise par ses activités professionnelles. Avec son associé Simon Wagner, il possède Bruwag, une société installée dans le Limbourg et active dans la distribution d'articles de sport. C'est cette structure qui a racheté Real Gloves durant l'été.

Plusieurs investissements


Ce n'est pas le premier investissement de Courtois. Le gardien du Real possède des parts dans plusieurs clubs de football, notamment Genk, Le Mans et le CD Extremadura. Il a aussi investi dans l'e-sport, dans Astralis et DUX Gaming. Son patrimoine serait estimé à plus de 88 millions d'euros.

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