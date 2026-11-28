BMW, sponsor officiel du Real Madrid, a gâté les Merengue : comme chaque année, les joueurs du Real ont pu choisir une nouvelle voiture parmi le catalogue de la marque allemande. Thibaut Courtois, comme de nombreux coéquipiers, a opté pour un modèle assez spectaculaire.

Partenaire du Real Madrid depuis cinq saisons maintenant, la marque allemande BMW a une nouvelle fois offert aux joueurs du club espagnol l'une des nouvelles voitures de son catalogue. Thibaut Courtois, grand amateur de voitures, a ainsi pu étendre encore un peu plus sa collection.

Le gardien de but des Diables Rouges a opté pour un modèle très populaire au sein du vestiaire madrilène. Courtois a ainsi choisi la BMW Label XM, une hybride rechargeable d'une puissance de 748 chevaux et d'une valeur estimée à 193.000 euros.

Thibaut Courtois and Bernardo Silva with their new BMW XM from the club 🚘⭐️ https://t.co/5GMQZTfEvA — Madrid Zone (@theMadridZone) November 26, 2026

Kylian Mbappé opte pour un véhicule trois fois moins cher

Il s'agit tout simplement du modèle le plus cher de la gamme du constructeur automobile allemand. La presse espagnole relaie également que Thibaut Courtois est loin d'être le seul à avoir fait ce choix : la Label XM a été le véhicule le plus populaire au sein du vestiaire madrilène.

En effet, rien moins que Dumfries, Asencio, Carreras, Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim, Bellingham, Huijsen, Konaté, Trent, Tchouaméni, Güler, Mendy et Rüdiger auraient eux aussi opté pour ce même spectaculaire modèle.





Petite surprise cependant : Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a fait un choix bien plus modeste. Le Français a opté pour une voiture environ trois fois moins chère que celle de Thibaut Courtois : la BMW iX3 50 xDrive, un véhicule électrique d'une valeur d'environ 70.000 euros.