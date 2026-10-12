Devant Roulers, un club méconnu occupe la tête de la D1 néerlandophone et rêve du monde professionnel

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Devant Roulers, un club méconnu occupe la tête de la D1 néerlandophone et rêve du monde professionnel
Photo: © photonews
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Après sept journées, ce n'est pas Roulers ou Mandel United, mais bien... Houtvenne qui occupe la tête de la première division néerlandophone. Le petit club de la région anversoise, qui évolue à ce niveau pour la première fois de son histoire, fait sensation dans le nord du pays et se met doucement à rêver.

Comme en D1 FFA, plusieurs clubs historiques du football belge évoluent en première division néerlandophone, à l'image de Roulers et du Lyra-Lierse. Le leader, par contre, semble un peu venu d'ailleurs. Avec déjà quatre points d'avance sur Roulers et cinq sur Mandel United et les U23 de Louvain après sept journées, Houtvenne est le leader surprise de la D1 VV.

Avec 18 points sur 21, la petite localité de la région anversoise, qui dispute la première saison de son histoire à ce niveau, bat déjà des records. Champion de première provinciale en 2016, Houtvenne a gravi les échelons, a rejoint la D2 amateur néerlandophone au terme de la saison 2020-2021 et a remporté le titre la saison dernière.

Houtvenne, la belle histoire du début de saison dans le nord du pays

Le promu vit donc le début de saison rêvé. Pourrait-il se mettre à ambitionner une incroyable montée dans le monde professionnel ? Il faudrait pour cela se professionnaliser, ce qui n'est pas du tout le cas du petit club, dont le stade ne dépasse pas les 1.500 places.

Les troupes de Sil Rouvrois, qui a notamment été l'adjoint de Bernd Hollerbach et de Peter Maes à Saint-Trond, font en tout cas du très bon boulot et l'ont une nouvelle fois prouvé ce week-end lors de la victoire 2-0 face à Knokke.


Houtvenne, une équipe que l'on ne retrouvera pas en 1/16es de finale de la Coupe de Belgique puisqu'elle a été giflée sur le terrain de Lokeren (5-0) au tour précédent. Image, aussi, de ce qui différencie un petit club amateur qui surprend ses concurrents d'un club professionnel depuis plusieurs saisons. L'histoire de Houtvenne est en tout cas belle, même si, pour bien faire, elle ne devrait que commencer.

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