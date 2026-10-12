En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir
Photo: © photonews
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En fin de contrat au terme de la saison, Thibaut Courtois ne devrait toutefois pas quitter le Real Madrid pour autant. Le portier belge serait d'ailleurs sur le point de prolonger d'un an, ce qui pourrait lui permettre d'atteindre le cap des dix saisons passées dans le club le plus titré d'Europe.

Arrivé au Real Madrid en 2018 après la Coupe du monde, Thibaut Courtois est considéré par beaucoup comme le meilleur gardien du monde depuis près d'une dizaine d'années.

Une longévité exceptionnelle qui n'est pas près de prendre fin au vu de ses performances avec les Merengues, alors qu'il n'a jamais été autant sollicité depuis son arrivée dans la capitale espagnole il y a huit ans.

Malgré ses performances, Thibaut Courtois est néanmoins soumis à la politique contractuelle du Real Madrid, qui ne propose jamais plus de deux ans de contrat à un joueur trentenaire.

Thibaut Courtois va prolonger au Real Madrid

C'est pourquoi, malgré une dernière prolongation en juin 2025, Thibaut Courtois verra déjà son contrat expirer au terme de la saison. Cela ne signifie toutefois pas qu'il dispute d'ores et déjà sa dernière saison avec la Maison Blanche.


En effet, selon les informations de nos confrères de The Athletic, Thibaut Courtois serait sur le point de prolonger son contrat d'une saison au Real Madrid, ce qui le lierait désormais au club jusqu'au 30 juin 2028.

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