La propagande Jérémy Doku est en marche : "C'est juste horrible de jouer contre lui"

Auteur d'une excellente montée au jeu sur la pelouse de Liverpool, Jeremy Doku a impressionné toute l'Angleterre. Sur le plateau de l'émission Match of the Day de la BBC, Toby Alderweireld a été interrogé sur les qualités de son ancien coéquipier chez les Diables Rouges, et n'a pas tourné autour du pot.

En une demi-heure, Jérémy Doku a impressionné l'Angleterre, voire l'Europe entière, avec Manchester City sur la pelouse de Liverpool. Le Diable Rouge a fait craquer les Reds, et de quelle manière.

Impliqué dans l'expulsion de Ryan Gravenberch, l'ailier gauche a ensuite participé au 0-1 avant d'inscrire le but du 0-2 de superbe manière. En fin de match, Doku a également contribué au 0-3 pour parachever sa prestation.

Présent sur le plateau de la célèbre émission "Match of the Day" sur la BBC, Toby Alderweireld a été interrogé au sujet de son ancien coéquipier chez les Diables Rouges. Pourquoi est-il aussi difficile de jouer contre lui ? L'ancien défenseur central n'a pas hésité.

Doku vanté, aussi, par Toby Alderweireld

"Du point de vue d'un défenseur, c'est juste horrible de jouer contre lui. Il peut aller vers l'extérieur, vers l'intérieur. Il vient te dribbler, puis parfois il s'arrête et tu te dis 'Ok'. Puis, son accélération est incroyable et c'est aussi un joueur physique."

"Avant, la seule question était : 'Peut-il donner des assists, peut-il atteindre le nombre de buts qu'il doit inscrire ?' Aujourd'hui, quand il joue comme ça, c'est incroyable. Une grande star."



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