"L'ange gardien", "sensationnel" : Jérémy Doku a mis toute l'Europe d'accord

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"L'ange gardien", "sensationnel" : Jérémy Doku a mis toute l'Europe d'accord
Photo: © photonews
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En une demi-heure, Jérémy Doku a fait sauter le verrou pour Manchester City sur la pelouse de Liverpool. Une performance soulignée dans la presse anglaise, mais pas seulement. "Ange gardien", "sensationnel", une note de 9/10 : voici ce que l'on retrouve, pêle-mêle, au sujet de la montée au jeu du Diable Rouge.

Monté au jeu à la 56e minute en remplacement d'Iliman Ndiaye, Jérémy Doku a été décisif dans la belle victoire de Manchester City sur la pelouse de Liverpool, ce dimanche (0-3).

Auteur d'une superbe frappe enroulée pour faire 0-2, le Diable Rouge a su déséquilibrer et faire sauter les Reds après l'exclusion de Ryan Gravenberch à l'heure de jeu, qu'il a provoquée. Doku a rempli son rôle, et sa prestation a été soulignée dans la presse anglaise ce lundi.

"Il a repiqué dans l'axe depuis la gauche, a éliminé Muñoz à l'entrée de la surface de réparation et a enroulé le ballon de façon imparable dans le petit filet opposé", note The Guardian. "L'expulsion de Gravenberch dominera les analyses, mais Doku a été sensationnel."

Des éloges pour Jérémy Doku après sa montée à Liverpool

Même son de cloche dans la bouche de l'ancien joueur Roy Keane sur Sky Sports. "Doku a fait toute la différence en prenant l'ascendant sur ses adversaires. Son entrée en jeu, en plus du carton rouge, a complètement transformé le match." De son côté, The National a attribué la note de 9/10 à l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht et du Stade Rennais.

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En Espagne, El País s'est aussi montré élogieux à l'égard du Diable Rouge. "Jérémy Doku a été l'ange gardien. L'entrée en jeu de l'ailier belge en seconde période a fait voler en éclats tous les espoirs de victoire de Liverpool. L'expulsion de Gravenberch, le premier but, le deuxième et le troisième : tous portent la signature de Doku." Que de louanges pour un joueur qui n'avait pas connu un début de saison de rêve et qui avait notamment dû déclarer forfait pour le rassemblement des Diables Rouges.

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