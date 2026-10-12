On a hâte de revoir ce Jeremy Doku avec les Diables Rouges

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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On a hâte de revoir ce Jeremy Doku avec les Diables Rouges
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La délivrance : voilà comment on pourrait décrire ce premier but de la saison de Jeremy Doku. Mais au-delà de son but, le Diable Rouge a été intenable à son entrée au jeu contre Liverpool, prouvant que sa blessure était probablement un mauvais souvenir. Les semaines à venir doivent le confirmer, avant qu'il puisse reconquérir le coeur des supporters belges.

C'est ce qu'on appelle une joyeuse entrée. Un véritable Ommegang pour le ket de Neerpede Jeremy Doku, qui n'avait jusque là connu que des contretemps dans un été particulièrement chamboulé. L'automne est enfin là, et avec lui la fin des soucis pour Doku ? On ne peut que l'espérer, mais ce que le jeune papa a montré ce dimanche en montant au jeu contre Liverpool laisse optimiste.

Car si les highlights ne retiendront "que" son superbe but pour faire 0-2 et mettre Manchester City sur du velours, Jeremy Doku a en réalité tout fait aux Reds ce dimanche. Les Skyblue se heurtaient jusque là au mur d'Anfield, et Gianluigi Donnarumma avait même dû sauver ses couleurs à quelques reprises : c'est l'entrée du Belge, sa deuxième de la saison seulement, qui a tout débloqué.

Entrée, plat et dessert signés Jeremy Doku

Sa première victime s'appelle Ryan Gravenberch : une intervention pas forcément violente, mais clairement en retard après cette petite accélération de dernière seconde dont Doku a le secret. Deuxième carton jaune, Liverpool à 10 : le match vient de basculer.

On l'oublierait presque, mais ce genre de petites fautes, Jeremy Doku est parvenu à en obtenir durant la Coupe du Monde 2026. Affaibli par des problèmes respiratoires, la tête à Londres plutôt qu'à Seattle, il avait pourtant bel et bien forcé 5 fautes face à l'Égypte : dans un match que la Belgique aurait pris par le bon bout plutôt que de passer à côté, cela aurait pu faire la différence. 

Lire aussi… "L'ange gardien", "sensationnel" : Jérémy Doku a mis toute l'Europe d'accord

Pas question de révisionnisme cependant : le "Jerre" de ce dimanche contre Liverpool n'est jamais apparu, même par bribes, aux États-Unis. Car le show ne s'arrête pas là : là où cet été, Doku avait quasi-systématiquement temporisé quand il se trouvait en position de tirer ou d'amener du danger, même son tir dévié permet à Erling Haaland de faire 0-1. Et bien sûr, depuis cette même position ou presque, il y a ensuite cette frappe magique pour faire le break lui-même. 

Le genre de geste que tente - et surtout réussit - seulement un joueur en confiance totale. Et c'est peut-être le plus rassurant. Jeremy Doku a pris son temps pour revenir de sa blessure à la cheville, qui a gâché son début de saison - d'où son absence en sélection, qui avait pu surprendre puisque le Citizen était bel et bien monté au jeu dans la foulée en championnat. Mais au-delà de revenir à 100% sur le plan physique, on était curieux de son état d'esprit.

C'est peu dire que la naissance de Praise, son premier enfant, a changé la vie de Jeremy Doku et a probablement été plus commentée en Belgique que celle de tout autre enfant de Diable Rouge. Et on ne peut pas dire que le joueur lui-même ait bien géré cette attention médiatique, entre une situation confuse lors de l'accouchement de sa femme Shireen (l'Union Belge a sa part de responsabilité) et des déclarations très mystiques et religieuses qui ne le connectent pas à la majorité du public belge. 

Mais le fait de devenir père ne pouvait, une fois passé le temps d'ajustement nécessaire, booster Jeremy Doku. Si on ne se fie qu'à sa montée au jeu ce dimanche contre Liverpool, c'est bien ce qui s'est passé... et il faudra désormais en convaincre le public belge, qui a pris son ancien chouchou en grippe.

Mika Godts doit se méfier dès novembre 

L'éclosion sous Mark van Bommel d'un certain Mika Godts en a conduit certains à tenir des propos assez définitifs : qui a besoin de Doku quand on a un remplaçant de ce niveau ? Problème : au-delà de son match de haut vol en Italie, le prodige du PSG a baissé en régime au fil de la trêve internationale, et il faut aussi savoir le reconnaître. Ce n'est pas pour rien que Van Bommel l'a sorti du onze à Paris.

Si talentueux qu'il soit, Mika Godts n'est pas encore assez régulier pour espérer reléguer un Jeremy Doku à 100% sur le banc. Le véritable luxe est bien sûr de pouvoir avoir ce débat : Van Bommel aura un choix assez agréable à effectuer en novembre prochain, pour les deux derniers matchs de Ligue des Nations. Et si "Jerre" marque le même but face à l'Italie qu'à Anfield, tout sera pardonné assez rapidement. 

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