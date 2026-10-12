Thibaut Courtois impressionne toujours autant : le Real Madrid le considère comme plus qu'un gardien

Thibaut Courtois a toute la confiance du Real Madrid. Ses performances et son rôle dans le vestiaire plaisent énormément aux dirigeants espagnols, qui souhaitent prolonger son contrat pour une saison supplémentaire, jusqu'en juin 2028.

Thibaut Courtois fait partie des joueurs les plus respectés du Real Madrid. Le gardien belge réalise encore une fois une grosse saison. Selon le journaliste Mario Cortegana, tout le monde au sein du club espagnol le considère comme le meilleur gardien du monde. Il est vu comme un leader dans le vestiaire. Son avis compte auprès des dirigeants, qui connaissent son importance dans le groupe depuis son arrivée au club en 2018.

Samedi, face à Villarreal en Liga, le Diable Rouge a montré toute son importance. Grâce à plusieurs interventions, il a gardé ses cages inviolées et participé à la victoire des Madrilènes 1-0. Depuis le début de la saison, Courtois doit intervenir pour sauver son équipe. Malgré ses 34 ans, c'est l'un des joueurs les plus fiables de l'effectif.

Thibaut Courtois fait l'unanimité

Courtois a remporté deux Ligues des champions et plusieurs titres de champion d'Espagne. Même après sa grave blessure au genou en 2023, il a réussi à retrouver son meilleur niveau. Son expérience est précieuse pour les jeunes joueurs du groupe, qui peuvent compter sur lui dans les moments difficiles.

Un an de plus au Real Madrid

Selon les informations de The Athletic, une prolongation d'une saison serait en préparation. Courtois, dont le contrat se termine en juin 2027, pourrait rester dans la capitale espagnole jusqu'en juin 2028.

Pas en sélection avant les qualifications de l'Euro 2028

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En attendant, Courtois ne joue pas avec les Diables Rouges. Le gardien a décidé de faire une pause avec la sélection, en accord avec le sélectionneur Mark van Bommel. Il devrait retrouver l'équipe nationale pour les qualifications de l'Euro 2028 (s'il garde ce niveau). D'ici là, il peut se concentrer sur sa saison avec le Real Madrid.