Un cadre historique du Bayern Munich sur la sellette : Vincent Kompany doit gérer une situation délicate

La place de Manuel Neuer (capitaine) au Bayern Munich est de plus en plus contestée. À 40 ans, le gardien allemand subit les critiques de la presse. Son jeune remplaçant, Jonas Urbig (23 ans), gagne du terrain.

La dernière erreur de Manuel Neuer face à Augsbourg en championnat n'a pas arrangé sa situation au Bayern Munich. Après six secondes de jeu, le gardien allemand a permis à Robin Fellhauer d'ouvrir le score. Ses prestations suscitent des doutes. Et son remplaçant, Jonas Urbig, montre de belles choses lorsqu'il en a l'occasion.

Le Bayern Munich maintient sa confiance en Manuel Neuer malgré les critiques sur ses performances

Malgré cette nouvelle erreur, le Bayern Munich n'a pas l'intention de changer ses plans. Le directeur sportif Max Eberl a défendu Neuer sur Sky Sport Germany, rappelant qu'il avait rarement commis de telles fautes en vingt ans de carrière. Pour le club, le vétéran est le numéro un. Vincent Kompany pourrait le titulariser face au Viking Stavanger en Ligue des Champions.

Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Lothar Matthäus apprécie les qualités d'Urbig, qu'il imagine devenir un jour titulaire au Bayern et en équipe nationale. Steffen Freund va plus loin. L'ancien joueur de Dortmund estime que le jeune gardien devrait commencer à prendre la place de Neuer dès cette saison. Selon lui, attendre l'été prochain pourrait compliquer la transition.

Jonas Urbig pousse et pourrait bientôt prendre sa place dans les buts

En juillet, Neuer avait reconnu avoir envisagé de prendre sa retraite à la fin de la saison précédente. Il avait décidé de poursuivre l'aventure, séduit par le groupe, le staff et les possibilités de remporter de nouveaux trophées. Mais il avait laissé entendre que cette année pourrait être sa dernière sur les terrains.



Le Bayern Munich prépare la suite. Urbig serait destiné à devenir le gardien titulaire la saison prochaine. Pour Kompany, les prochaines rencontres pourraient être importantes dans la gestion de ses deux gardiens.