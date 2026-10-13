Un Soulier d'Or sur le banc : pourquoi Dennis Praet n'y arrive-t-il pas à Malines ?

Le KV Malines rayonnait de fierté lorsqu'il a réussi à attirer Dennis Praet, Soulier d'Or 2014, en juillet. Le week-end dernier, les Sang & Or ont remporté pour la première fois un match de championnat depuis l'arrivée de Praet... qui est resté 80 minutes sur le banc.

Le statut de remplaçant de Dennis Praet est passé presque inaperçu. Parce que le KV Malines a enfin réussi à l'emporter et aussi parce que son remplaçant, Marco Lecherf, a livré une excellente prestation dans ce qui n'était que le 11e match de sa carrière.

Le KV Malines aura certainement encore besoin de l'expérience de Praet, qui a été l'un des joueurs les plus méritants lors du début de saison décevant de son club. Il a disputé des matches complets à La Louvière et à Lommel, où le KVM a livré deux de ses meilleures secondes mi-temps. Il a donc assurément sa place dans cette équipe.

Faut-il la qualité technique de Praet ou un profil box-to-box ?

On ne peut donc guère reprocher quoi que ce soit à Praet et, plus tôt dans la saison, il y avait aussi besoin d'un joueur technique aux côtés de Hammar. La question est seulement de savoir si, dans le système de jeu de Vanderbiest, Malines ne bénéficierait pas encore davantage d'un profil comme Lecherf, capable d'évoluer en box-to-box. Il ne faut pas oublier que Praet a succédé dans le onze de départ à Mrabti, qui se projetait régulièrement dans le rectangle.

L'ex-Anderlechtois possède moins cette qualité. Aligner Lecherf peut être une manière d'atteindre plus rapidement le camp adverse grâce à un jeu plus dynamique. "Ce qu'il apporte déjà est positif. Il a un énorme volume de course. On voit aussi qu'il se met parfois en difficulté parce qu'il veut trop courir à certains moments", déclare Vanderbiest au sujet de Lecherf.

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Par ailleurs, l'adaptation de ce dernier à l'intensité de la Jupiler Pro League avait également été évoquée comme un point à améliorer. La manière dont il assimile cela peut influencer le temps de jeu de Dennis Praet, qui va, en attendant, devoir se réinventer afin de ne pas connaître la même perte d'influence qu'à l'Antwerp.