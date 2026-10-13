La trêve a pesé lourd en Belgique : "J'ai vu beaucoup de joueurs avec des crampes"

La trêve a pesé lourd en Belgique : "J'ai vu beaucoup de joueurs avec des crampes"
Photo: © photonews

Le championnat belge a repris après une trêve internationale non pas de deux, mais de trois semaines. Cela s'est avéré être un sérieux défi physique pour plusieurs joueurs de Jupiler Pro League. C'est en tout cas ce que souligne l'entraîneur du KV Malines, Fred Vanderbiest.

Notamment en raison du calendrier chargé de la Ligue des Nations, il y a eu ces dernières semaines une très longue période sans matchs de championnat. Dans pratiquement tous les clubs, les joueurs qui ne disputaient pas de rencontres internationales ont également bénéficié de quelques jours de congé. Fred Vanderbiest estime que cette longue trêve internationale a tout de même laissé des traces sur le plan physique.

De son côté, il a pu fêter sa première victoire de la saison, après un match haletant (4-3). Neuf minutes avant le coup de sifflet final, Vanderbiest a dû lancer quatre joueurs frais d'un seul coup. Il aurait sans doute été préférable d'effectuer des changements un peu plus tôt.

De nombreux joueurs victimes de crampes lors du premier week-end après la trêve internationale

L'entraîneur du KV Malines trouve étrange que certains joueurs aient été à ce point sur les rotules ce week-end, car il a observé cela dans presque tous les matchs de notre championnat.

"J'ai remarqué que dans beaucoup d'équipes, de nombreux joueurs avaient des crampes. Est-ce parce qu'il n'y a pas eu de matchs à ce rythme et avec cette intensité pendant un certain temps ? C'est quelque chose que nous devrons analyser, car cela m'a tout de même frappé", estime-t-il. 

Lire aussi… Un Soulier d'Or sur le banc : pourquoi Dennis Praet n'y arrive-t-il pas à Malines ?
"Dans le dernier quart d'heure des matchs, beaucoup de changements ont été effectués. C'est un peu inédit de devoir remplacer quatre joueurs, poste par poste, dans le dernier quart d'heure d'un match alors que vous menez 4-3. Un joueur avait des crampes, un autre ne pouvait presque plus courir. Cela me semble tout de même étrange".

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