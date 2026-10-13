Un ancien président du FC Barcelone s’en prend à Lionel Messi : "Le Barça est plus grand que lui"

Parti au PSG en 2021, Lionel Messi n'a finalement jamais fait ses adieux au public du club dans lequel il a constitué une grande partie de son incroyable palmarès. Joan Laporta, ancien président du club, n'a pas manqué d'égratigner l'Argentin à ce sujet.

Joan Gaspart n’a pas mâché ses mots à l’égard de Lionel Messi. L’ancien président du FC Barcelone a vivement critiqué la star argentine au sujet de son hommage d’adieu, toujours attendu au Camp Nou. Selon lui, le septuple Ballon d’or ne devrait pas laisser ses relations tendues avec Joan Laporta, l’actuel président "blaugrana", dicter les conditions de son retour.

Le Barça plus grand que Messi

"Le Barça est au-dessus de sa personne", a lancé Joan Gaspart dans le podcast Solo para Culés. Avant d’ajouter, sur un ton particulièrement ferme : "Pour qui se prend-il ?" Des déclarations qui risquent de faire réagir les supporters barcelonais, tant Lionel Messi reste une figure majeure de l’histoire du club catalan.

Joan Gaspart connaît bien l’Argentin. Il était à la présidence du Barça lorsque le jeune Léo a rejoint le club à l’âge de 13 ans. Malgré ce lien historique, l’ancien dirigeant estime que la légende argentine doit aujourd’hui faire un geste envers les supporters qui l’ont tant admiré.

Le meilleur joueur du monde en partie grâce au Barça

"C’est un grand joueur, le meilleur du monde, en partie grâce au Barça. Il ne peut donc pas l’oublier", a-t-il insisté. Joan Gaspart dit encore accorder un peu de temps à Lionel Messi, mais prévient que son attitude pourrait finir par l’agacer si l’Argentin continuait de repousser ses adieux au public catalan.

Pour l’ancien président, une éventuelle cérémonie ne devrait dépendre ni de la présence ni du départ de Joan Laporta. "Peu importe qui est président, il doit venir dire au revoir au Barça", a-t-il affirmé.





Enfin, l'ancien président du Barça a comparé la popularité de Léo Messi à celle de Lamine Yamal auprès de ses arrière-petits-enfants, affirmant que ces derniers choisiraient le jeune prodige espagnol sur leur maillot. Une dernière petite pique pour la route.

Au-delà de la polémique, le débat porte désormais sur la manière dont le FC Barcelone et sa plus grande légende peuvent tourner définitivement la page de leur séparation abrupte lors de l'été 2021.