Un grand journal allemand interpelle le Bayern Munich : un effort réclamé pour le chouchou de Vincent Kompany

Le Bayern Munich est appelé à augmenter le salaire de Michael Olise. Malgré son expulsion cette semaine en Ligue des champions, le Français est très aimé en Allemagne. Le quotidien Bild demande aux dirigeants bavarois de faire un effort financier pour le conserver.

Le Bayern Munich devrait augmenter le salaire de Michael Olise, selon Bild. Le quotidien allemand réclame un effort financier de la part des dirigeants pour conserver le Français, sous contrat jusqu'en 2029. Le journal le considère même comme "le joueur le plus intouchable de la Bundesliga".

Pour le journal allemand, le Bayern ne doit pas se contenter du contrat actuel d'Olise. Le quotidien souhaite que le Français de 24 ans soit mieux payé, mais aussi qu'il occupe une place encore plus importante dans l'équipe. L'idée est de lui donner suffisamment de raisons de rester à Munich, sans attendre que d'autres clubs (le Real Madrid ou Manchester City par exemple) viennent frapper à la porte.

Michael Olise fait oublier son expulsion

Cette demande peut surprendre après les événements de mardi en Ligue des champions. Face à Viking Stavanger (3-3 score final), Olise avait été expulsé pour avoir envoyé le ballon sur le visage de Zlatko Tripić. Lothar Matthäus n'avait pas mâché ses mots après la rencontre, estimant que le Français avait fait preuve d'un manque de maîtrise. Vincent Kompany avait lui aussi critiqué son comportement.

Mais ce samedi, le Bayern a offert une tout autre image contre le RB Leipzig. Les Bavarois se sont imposés 6-1, avec trois buts de Luis Diaz. Olise a livré une bonne prestation, quelques jours après les critiques dont il avait fait l'objet.

Un contrat jusqu'en 2029, mais Bild veut mieux que ça

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L'ancien joueur de Crystal Palace est lié au Bayern jusqu'en juin 2029, ce qui laisse du temps aux dirigeants. Bild estime qu'une revalorisation salariale serait méritée. Pour l'instant, il s'agit d'une demande du quotidien allemand et non d'une décision prise par le club.