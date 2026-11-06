Le Portugal dévoile sa première sélection sans Cristiano Ronaldo
Photo: © photonews
De nombreuses sélections nationales dévoilent leur liste pour la prochaine trêve internationale. Découvrez ci-dessous plusieurs d’entre elles.
La liste des Pays-Bas
Les Pays-Bas ont également dévoilé leur sélection pour la trêve internationale de novembre. Frenkie de Jong, Ian Maatsen, Donyell Malen, Justin Kluivert et Brian Brobbey font leur retour dans le groupe.
Nathan Aké, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato et Ryan Gravenberch sont indisponibles en raison de blessures.
La liste des Pays-Bas
Gardiens :
- Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
- Robin Roefs (Sunderland)
- Bart Verbruggen (Brighton)
Défenseurs :
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Denzel Dumfries (Real Madrid)
- Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven)
- Jan Paul van Hecke (Tottenham)
- Ian Maatsen (Aston Villa)
- Jurriën Timber (Arsenal)
- Micky van de Ven (Tottenham)
Milieux :
- Frenkie de Jong (FC Barcelone)
- Justin Kluivert (Bournemouth)
- Teun Koopmeiners (Juventus)
- Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah)
- Guus Til (PSV Eindhoven)
- Quinten Timber (Crystal Palace)
- Joey Veerman (Borussia Dortmund)
- Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Attaquants :
- Ruben van Bommel (PSV Eindhoven)
- Brian Brobbey (Sunderland)
- Cody Gakpo (Liverpool)
- Noa Lang (Naples)
- Donyell Malen (AS Rome)
- Mexx Meerdink (AZ Alkmaar)
- Crysencio Summerville (Al-Hilal)
Oranje 🦁🇳🇱 - November 2026. https://t.co/FJWwKeiLUf— OnsOranje (@OnsOranje) November 6, 2026
"Tôt ou tard, cela devait arriver" : Jorge Jesus réagit à la retraite internationale de Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus, l'entraîneur du Portugal, a évoqué la retraite internationale de Cristiano Ronaldo en conférence de presse. Il a affirmé qu'il comptait convoquer la star portugaise avant qu'elle n'annonce sa décision.
"Bien sûr que je pensais qu'il reviendrait. Bien sûr que je pensais le convoquer, bien sûr que je pensais discuter avec lui. Mais je dois respecter sa décision. Il a décidé que c'était le moment de quitter la sélection. Tôt ou tard, cela devait arriver. Il a estimé que c'était le meilleur moment pour partir."
"Je dois respecter cela, sans jamais ignorer ce qu'il a été pour le Portugal, ce qu'il représente encore pour le Portugal et le symbole qu'il est pour les jeunes joueurs qui commencent leur carrière."
La première liste du Portugal sans CR7
Le Portugal a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale. Une première sans Cristiano Ronaldo, qui a pris sa retraite internationale.
Alberto Costa et Gustavo Varela connaissent leur première sélection. António Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda et Rodrigo Mora font leur retour dans la liste.
Nuno Mendes est absent sur blessure, tandis que Francisco Conceição est suspendu. Pas de Gonçalo Inácio, Matheus Nunes, José Sá, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes ni Pedro Gonçalves.
La liste du Portugal
Gardiens :
- Diogo Costa (FC Porto)
- Rui Silva (Sporting)
- Samuel Soares (Benfica)
Défenseurs :
- João Cancelo (FC Barcelone)
- Diogo Dalot (Manchester United)
- Alberto Costa (FC Porto)
- Rúben Dias (Manchester City)
- Renato Veiga (Villarreal)
- Tomás Araújo (Benfica)
- António Silva (Bournemouth)
- Nuno Tavares (Lazio)
Milieux :
- Rúben Neves (Al-Hilal)
- João Palhinha (Benfica)
- Mateus Fernandes (Tottenham)
- João Neves (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Bernardo Silva (Real Madrid)
Attaquants :
- Pedro Neto (Chelsea)
- Francisco Trincão (Al-Ahli)
- Rafael Leão (Galatasaray)
- Geovany Quenda (Chelsea)
- Carlos Forbs (Club de Bruges)
- João Félix (Al-Nassr)
- Gonçalo Ramos (AC Milan)
- Fábio Silva (Borussia Dortmund)
- Gustavo Varela (Monza)
- Rodrigo Mora (AS Rome)
Os convocados para os próximos desafios da Liga das Nações 2026/27 🗺️👀 #NationsLeague https://t.co/ANBq1844PQ— Portugal (@selecaoportugal) November 6, 2026
Voici la liste de l'Angleterre pour la prochaine trêve internationale
L'Angleterre a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale.
Les Three Lions affronteront la Croatie (12 novembre) et l'Espagne (15 novembre) en Ligue des Nations.
Deux nouveaux visages font leur apparition dans le groupe de Thomas Tuchel : Jobe Bellingham (2005), le petit frère de Jude, et Josh King (2007), le jeune talent de Fulham.
Ben White fait également son retour en sélection. En revanche, Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo et Nico O'Reilly n'ont pas été retenus.
Gardiens :
- Jordan Pickford (Everton)
- Jason Steele (Brighton)
- James Trafford (Leeds United)
Défenseurs :
- Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)
- Jarrad Branthwaite (Everton)
- Marc Guéhi (Manchester City)
- Lewis Hall (Newcastle United)
- Ezri Konsa (Arsenal)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- Djed Spence (Inter Milan)
- Ben White (Arsenal)
Milieux :
- Elliot Anderson (Manchester City)
- Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- James Garner (Everton)
- Josh King (Fulham)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Declan Rice (Arsenal)
Attaquants :
- Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)
- Eberechi Eze (Arsenal)
- Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
- Anthony Gordon (FC Barcelone)
- Harry Kane (Bayern Munich)
- Rio Ngumoha (Liverpool)
- Morgan Rogers (Chelsea)
For the final time in 2026… 🥁 Your #ThreeLions squad for November camp! 🦁 🏴— England (@England) November 6, 2026
La liste de la RD Congo
La République démocratique du Congo a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale. Les Léopards affronteront la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.
Cédric Bakambu et Timothy Fayulu font leur retour en sélection.
La liste de la RD Congo
Gardiens :
- Matthieu Epolo (Standard de Liège)
- Dimitry Bertaud (Forge)
- Timothy Fayulu (FC Sion)
Défenseurs :
- Gédéon Kalulu (Aris)
- Axel Tuanzebe (AJ Auxerre)
- Kevin Pedro (Saint-Étienne)
- Joris Kayembe (Genk)
- Steve Kapuadi (Widzew Łódź)
- Arthur Masuaku (Konyaspor)
- Jordy Makengo (Fribourg)
- Chancel Mbemba (Al-D iriyah)
- Willy Kambwala (Como)
Milieux :
- Noah Sadiki (Sunderland)
- Samuel Moutoussamy (Atromitos)
- Noah Mbamba (FC Lorient)
- Edo Kayembe (Watford)
- Ngal'ayel Mukau (Lille)
- Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig)
Attaquants :
- Cédric Bakambu (San Diego)
- Yoane Wissa (Newcastle United)
- Simon Banza (PAOK)
- Fiston Mayele (Al Ahli Tripoli)
- Meschack Elia (Alanyaspor)
- Junior Kadi le (RC Lens)
- Nathanaël Mbuku (Saint-Trond)
- Brian Cipenga (Almería)
🚨 OFFICIEL : La 𝙇𝙄𝙎𝙏𝙀 de la RD Congo 🇨🇩 pour la trêve internationale ! 🌍🐆 https://t.co/u5VFO947nZ— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 6, 2026
Après une entame hésitante face aux Diables Rouges, l'Italie mouture Roberto Mancini a pris ses marques et est désormais devant la Belgique au classement dans cette Nations League. Mais le sélectionneur de la Squadra Azzurra a tout de même encore une fois fait appel à un groupe très élargi.
Le 15 novembre prochain, l'Italie se rendra au Stade Roi Baudouin avec un objectif clair : défendre sa place au classement en Nations League.
La Squadra Azzurra est actuellement 2e du groupe, et recevra la France le 12 novembre ; elle pourrait donc se retrouver dans une position la forçant à venir chercher un résultat en Belgique.
Et si on se souvient du match très compliqué de l'Italie à domicile face aux Diables pour les premières de Van Bommel et Mancini, la Squadra Azzurra a ensuite repris les choses en main avec un bon partage acquis en France, et deux victoires face à la Turquie.
Plusieurs nouveaux venus avec l'Italie
Pour ces deux derniers matchs de Nations League, Mancini a encore une fois fait appel à un groupe élargi. Il a en effet décidé de reprendre 31 joueurs. Il y a plusieurs grandes premières dans le groupe, notamment le jeune Alphadjo Cissé, âgé de 20 ans et auteur de 4 buts avec l'AC Milan cette saison.
Mattia Liberali (19 ans) et Ricardo Cassano (17 ans), qui évoluent dans l'équipe "frisson" du moment, Côme, ainsi que Simone Lontani, 18 ans et qui compte 3 buts en 10 matches avec Parme, vont eux aussi faire leurs grands débuts avec l'Italie.
📋💙 La lista dei 31 convocati del Ct Roberto #Mancini per le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/yFgZYqDwlR— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 5, 2026
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot