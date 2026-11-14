Un absent notable pour les Pays-Bas en Allemagne

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un absent notable pour les Pays-Bas en Allemagne
Photo: © Photonews
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Les Pays-Bas devront se passer de Frenkie de Jong lundi, à l'occasion de leur dernier match de groupe en Ligue des Nations contre l'Allemagne. Le milieu de terrain de 29 ans souffre de légers problèmes physiques depuis la rencontre face à la Grèce et ne fera pas le déplacement à Berlin, a annoncé la fédération néerlandaise (KNVB).

Le joueur du FC Barcelone avait pourtant brillé vendredi lors de la large victoire des Oranje contre les Grecs (7-0). Associé à Joey Veerman dans l'entrejeu, il avait formé un duo particulièrement efficace et reçu de nombreux compliments après la rencontre. Mais De Jong avait dû rester aux vestiaires à la mi-temps. Le sélectionneur Xavi avait alors expliqué que son joueur souffrait du dos.

La KNVB n'a pas communiqué davantage de détails sur la nature de ses problèmes physiques, précisant simplement que son absence relevait d'une mesure de précaution.

Le Barça venait à peine de récupérer Frenkie De Jong 

Le choc face à l'Allemagne arrive donc trop tôt pour le milieu barcelonais. Remplacé par Teun Koopmeiners contre la Grèce, il ne sera pas remplacé dans le groupe, qui comptera dès lors 23 joueurs.

Cette nouvelle indisponibilité intervient alors que De Jong venait tout juste de retrouver les terrains avec le Barça. L'international néerlandais avait été victime d'une déchirure du ligament latéral du genou pendant la Coupe du monde. Sa blessure s'était révélée plus sérieuse que prévu et il avait dû attendre la fin du mois d'octobre pour disputer ses premières minutes de la saison.


Sans l'un de ses principaux atouts au milieu de terrain, les Pays-Bas tenteront tout de même de conserver la première place de leur groupe en Ligue des Nations. Les hommes de Xavi possèdent actuellement trois points d'avance sur la Grèce et l'Allemagne. Le coup d'envoi de la rencontre, disputée à l'Olympiastadion de Berlin, sera donné à 20h45.

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