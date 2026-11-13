Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"
Photo: © Photonews

L'Italie a battu la France ce jeudi et s'est placée dans une position assez confortable avant de venir au Stade Roi Baudouin dimanche. Pourtant, Roberto Mancini veut garder ses joueurs sous pression : le sélectionneur ne compte pas venir en Belgique pour viser le match nul.

Le "calcul" pourrait être simple pour l'Italie de Roberto Mancini : avec un point d'avance sur la Belgique à une journée de la fin, un match nul dimanche au Stade Roi Baudouin et c'est la Squadra Azzurra qui se qualifiera pour les quarts de finale de la Nations League aux dépens des Diables Rouges.

En battant la France ce jeudi soir (3-1), l'Italie s'est donc mise dans une position assez confortable. "Après le 0-1 de la France, ça aurait pu finir en démonstration de leur part. Je suis si heureux de la façon dont nous avons réagi", se réjouissait Mancini dans la Gazzetta dello Sport.

Roberto Mancini veut venir gagner en Belgique 

"Nous sommes restés calmes, concentrés et au final, nous avons pleinement mérité cette victoire. Le score aurait même pu être plus important. Il y a tellement de points positifs à retenir", continue le sélectionneur italien, avant de surprendre. 

"Mais ce n'est positif que jusqu'à un certain point car maintenant, nous devons aller gagner en Belgique. Les joueurs veulent prendre leur revanche sur ce qui s'est passé et nous atteindrons nos objectifs". 

C'est factuellement faux : un match nul à Bruxelles dimanche et c'est l'Italie qui continuera son chemin dans cette Ligue des Nations. Mais Roberto Mancini vise apparemment non seulement la qualification, mais aussi la première place du groupe, toujours à portée. 

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La différence entre finir premier et deuxième se limite à un statut de tête de série lors du tirage pour les quarts de finale de la compétition, qui se tiendront du 25 au 30 mars 2027. Pour les Diables, le calcul n'est de toute façon pas permis : il faudra gagner dimanche. 

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