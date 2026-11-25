Nicolas Raskin a communiqué une très belle nouvelle via ses réseaux sociaux : le Diable Rouge va épouser sa compagne Noa Sadek, qui partage sa vie depuis plusieurs années déjà.

"Yes, forever" : c'est avec ces deux mots simples que Noa Sadek, la compagne de Nicolas Raskin, a annoncé leurs fiançailles via un post sur Instagram, illustré par plusieurs photos. Visiblement, le Diable Rouge a effectué sa demande en mariage à Paris, avec vue sur la tour Eiffel.

Thomas Meunier fait de l'humour

Sous ce post Instagram, de nombreux commentaires de félicitations, mais aussi un commentaire ironique de Thomas Meunier, son coéquipier en équipe nationale : "Sérieux, elle a vraiment dit oui ?".

Noa Sadek partage la vie de Nicolas Raskin depuis plusieurs années maintenant. Elle s'était notamment rendue aux États-Unis cet été pour assister à la Coupe du Monde 2026 et profiter des jours familiaux alloués par Rudi Garcia et la fédération.



Ce mardi, les Rangers jouaient en championnat d'Écosse, et recevaient Aberdeen : Nicolas Raskin était titulaire, et a même marqué le troisième but de ses couleurs (3-2). On imagine donc que ces images de demande en mariage ne datent pas forcément de cette semaine !