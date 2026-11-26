Élu joueur du mois d'octobre en Jupiler Pro League, Relebohile Mofokeng a profité d'une courte vidéo publiée par l'Union Saint-Gilloise pour revenir sur le match qui l'a le plus marqué depuis son arrivée au club. Il s'agit de la première rencontre d'Europa League remportée à Plzen.

Après douze journées, l'Union Saint-Gilloise occupe la tête du championnat avec une longueur d'avance sur le Club de Bruges. Les Bruxellois sont une nouvelle fois à la lutte pour le titre, et leurs joueurs continuent de se distinguer sur le plan individuel.

Relebohile Mofokeng a ainsi été élu joueur du mois d'octobre. Récompensé à l'entraînement, le Sud-Africain a tenu à associer ses coéquipiers à cette distinction, qu'il a qualifiée de trophée "de l'équipe du mois".

À Plzen, le meilleur match de la vie de Relebohile Mofokeng

Dans une courte vidéo publiée par l'Union sur ses canaux officiels, Mofokeng a été invité à choisir le match qui l'a le plus marqué depuis son arrivée au club. Il a retenu ses débuts en Europa League, lors de la victoire des Unionistes à Plzen (0-3).

"Je dirais le premier match d'Europa League. En tant qu'enfant, tu rêves de jouer en Europe : l'Europa League, la Ligue des champions. Quand j'ai joué un tel match pour la première fois, j'ai appelé mes parents pour leur dire que c'était le meilleur match de ma vie, parce que c'était la première fois que je jouais en Europa League et j'ai marqué. Je n'oublierai jamais ce moment." Mofokeng avait ouvert le score avant que Biondic et Kricfalusi n'alourdissent la marque.