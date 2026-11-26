Malgré sa défaite face à Liverpool, le Club de Bruges conserve de très grandes chances de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions. Il lui faudra par contre enchaîner trois très grosses prestations pour espérer encore terminer dans le top 8.

Avant de subir la foudre de Liverpool ce mercredi soir, le Club de Bruges avait, selon les différentes projections, 42 % de chances de réaliser l'exploit de terminer dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions et ainsi d'éviter les barrages. Il n'a plus que 17 % de chances de le faire.

Tout n'est cependant pas perdu, loin de là, pour les Blauw & Zwart, qui comptent toujours 94 % de chances de terminer dans le top 24 avec neuf points gagnés en cinq rencontres.

Selon les mêmes projections, le club de la Venise du Nord n'a plus besoin que de prendre un seul point pour conserver au moins 88 % de chances de passer l'hiver européen. Autrement dit, un partage au moins lors des trois derniers matchs, et cet objectif serait déjà presque dans la poche.

Bruges peut encore croire au top 8 de la Ligue des champions, mais...

Ivan Leko et ses hommes vont par contre devoir réaliser un exploit s'ils veulent encore espérer terminer dans le top 8 et ainsi rejoindre directement les huitièmes de finale.

Il leur faudra en effet prendre au moins sept points lors de leurs déplacements à Naples et à Stuttgart et lors de la réception de Bodø/Glimt. Un objectif qui ne paraît pas totalement insurmontable, mais qui demandera trois prestations cinq étoiles des Brugeois.



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