Le Bayern Munich a pris la parole ce mercredi au sujet de Jamal Musiala. Dans un communiqué, le club bavarois a tenu à faire le point après plusieurs jours de spéculations sur la santé et l'avenir du milieu de terrain de 23 ans.

Les interrogations autour de Jamal Musiala se sont multipliées après les prises de parole de plusieurs dirigeants du Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge a notamment évoqué la possibilité de revoir le contrat du milieu de terrain si ses problèmes de santé devaient durablement affecter ses performances. Des propos qui ont suscité de nombreuses critiques.

Le Bayern précise la chronologie

Le Bayern Munich et les représentants de Musiala se sont entretenus mardi, a écrit le club. À l'issue de cet échange, qualifié de constructif, le club bavarois et l'agence 11WINS ont tenu à préciser à quel moment les premiers symptômes neurologiques étaient apparus.

Selon le communiqué, Musiala a été examiné pour la première fois le 22 avril 2025 pour des symptômes évoquant de brèves absences. L'examen a eu lieu dès l'apparition des premiers symptômes, en concertation avec le service médical du Bayern. Le milieu de terrain avait prolongé son contrat en février 2025, plus de deux mois auparavant.

La santé de Musiala passe avant tout

Le Bayern et l'entourage du joueur affirment que la santé de Musiala reste leur priorité. L'international allemand peut compter sur leur plein soutien tout au long de son rétablissement.

Après plusieurs jours de spéculations sur l'avenir du joueur et les conditions de son contrat, les deux parties sont convenues de poursuivre leurs échanges dans un esprit de collaboration et de confidentialité.



