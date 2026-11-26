Vous souvenez-vous d'Ashley Williams ? Bourreau des Diables à l'Euro 2016, il est aujourd'hui entraîneur. Le Gallois cumule même deux postes, mais pourrait être remplacé par un ancien coach de Pro League.

Les cumulards, cela existe également dans le football. Depuis quelques semaines, Ashley Williams est par exemple à la fois adjoint de Craig Bellamy en sélection galloise et entraîneur principal de Swansea.

Celui qui avait traumatisé les Diables sur corner à l'Euro 2016 est en fait de retour chez les Swans en tant qu'intérimaire. Il a en effet répondu à l'appel de son ancien club, orphelin de son entraîneur Vitor Matos, parti à Strasbourg.

Swansea bientôt à l'heure islandaise ?

Mais la situation ne peut pas rester ainsi sur le long terme : le club gallois se cherche ainsi un nouvel entraîneur. Et ses recherches le mènent notamment vers une ancienne figure de Pro League.

La BBC rapporte en effet que Swansea songe à Freyr Alexandersson. L'entraîneur islandais avait été viré par Courtrai il y a deux ans. Depuis, il s'est refait une santé, affichant une moyenne de 2,32 points récoltés par match avec Rosenborg.



Interrogé sur la possibilité de quitter le championnat norvégien sur le champ pour la Championship, l'ancien coach du KVK a répondu avec flegme : "Non, non, non ! Maintenant, nous allons prendre le petit-déjeuner, et nous entraîner après. Plus sérieusement, je ne suis au courant de rien". Affaire à suivre...

