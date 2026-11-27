Ingvar Jónsson, gardien de but islandais, est décédé ce mercredi à l'âge de 37 ans des suites d'un cancer.

Son club, le Víkingur Reykjavík, a annoncé la terrible nouvelle dans un communiqué ce jeudi soir. "C'est avec une immense tristesse et une profonde douleur que nous annonçons le décès de notre cher ami et coéquipier Ingvar Jónsson, gardien de but du Víkingur, survenu le mercredi 25 novembre, entouré de ses proches", commence le club.

"Les pensées du club et de tous les membres du Víkingur accompagnent sa famille et ses proches. Nous leur adressons nos plus sincères condoléances", poursuit le communiqué.

Ingvar Jónsson laisse derrière lui sa femme et ses trois enfants. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches dans cette douloureuse épreuve.

Une carrière dans plusieurs championnats européens

Le gardien a été formé à l'UMF Njarðvík, club où il a débuté sa carrière professionnelle (2010-2011). Ingvar Jónsson est ensuite passé par le Stjarnan (2011-2015) en Islande, puis par l'IK Start (2015-2016), Sandnes Ulf (2015, en prêt) et Sandefjord (2016-2018) en Norvège. Il a ensuite rejoint le Viborg FF (2018-2019) au Danemark et est ensuite revenu en Islande au Víkingur Reykjavík (2020-2026).

Des débuts en équipe nationale face aux Diables Rouges

Le natif de Keflavík avait affronté les Diables Rouges durant sa carrière. Le 12 novembre 2014, au stade Roi Baudouin, il avait fait ses débuts en équipe nationale islandaise contre la Belgique. Il était monté au jeu à la mi-temps et avait encaissé deux buts, inscrits par Divock Origi et Romelu Lukaku. La rencontre s'était terminée sur le score de 3-1.



