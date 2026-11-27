Samedi soir, Charleroi a l'occasion de reprendre sa marche en avant à l'occasion de la réception de Beveren. Mario Kohnen veut passer à autre chose après le match décousu contre Saint-Trond.

Ce vendredi, ce n'est que la troisième fois de la saison que Mario Kohnen s'est présenté face à la presse après avoir perdu des plumes le week-end dernier. L'heure est à la remobilisation contre Beveren.

"On en a discuté, on a regardé des images ensemble, comme on l’avait fait après la défaite à l’Antwerp. La réaction du groupe avait alors été très bonne", explique Mario Kohnen, cité par SudInfo. L'entraîneur des Zèbres signerait pour une victoire 5-2, comme celle conquise par ses hommes face à la RAAL après le 3-0 subi au Bosuil.

Rester fidèle aux valeurs de la maison

Mais pour cela, il faudra retrouver les fondamentaux du jeu carolo : "On sait ce qu’on doit mieux faire. On n’a pas bien géré les trente dernières minutes, surtout après l’exclusion de Yassine (Khalifi). On a bien compris ce qui s’était passé et c’est maintenant à nous de montrer une réaction".

Le staff veut se servir du match contre Saint-Trond comme d'un rappel à l'ordre salutaire : "On doit tous prendre nos responsabilités, moi le premier, pour que notre belle saison dure. Il y aura forcément des moments plus difficiles au cours de la saison. On ne peut jamais oublier d’où on vient et je pense que beaucoup de gens l’ont oublié".



Face à Beveren, Kohnen sera privé d'Aiham Ousou et Yassine Khalifi, suspendus. Au niveau des blessés, Massamba Sow est à nouveau opérationnel, tandis qu'Antoine Bernier a effectué une petite partie de la séance collective de ce vendredi.