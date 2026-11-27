Yann Sommer a été fautif sur le premier but de Liverpool face au Club de Bruges. Le gardien suisse a pris un risque en donnant le ballon à Brandon Mechele, mais sa passe a été mal dosée. Bradley Barcola a alors intercepté et Alexander Isak a ensuite ouvert le score après 13 minutes. Toby Alderweireld est revenu sur cette phase au micro de VTM.

Après un premier match compliqué face à Aston Villa en Ligue des Champions, Yann Sommer s'était bien racheté lors des trois matchs précédant celui contre Liverpool. L'ancien portier de l'Inter a réalisé de nombreux arrêts cruciaux contre l'Inter, Lens et le PSV.

Yann Sommer de nouveau à la faute

Mais face à Liverpool, il a commis une nouvelle erreur. "C'est dommage. Sommer est bon balle au pied, mais cette passe était trop courte", a réagi Toby Alderweireld.

Une passe qu'il n'aurait clairement pas dû faire : "Sommer doit le savoir. Même si cette passe vers Mechele est réussie, ce dernier ne peut rien en faire."

Une erreur qui ne pardonne pas face à Liverpool

Et face aux grands clubs, ça ne pardonne pas : "Parfois, il faut simplement opter pour un long ballon. Ne prendre aucun risque. Car Liverpool sanctionne impitoyablement ce genre d'erreurs."



Le Club de Bruges s'est finalement incliné 0-3. Ce premier but encaissé est venu porter un premier coup sur la tête des Brugeois, qui rêvaient de réaliser l'exploit.