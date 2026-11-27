Avant le match entre le Club de Bruges et Liverpool, Steven Gerrard a été interrogé par VTM à propos des Brugeois. Il n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait des Blauw en Zwart.

Bruges s'est finalement largement incliné sur le score de 0-3 face à Liverpool au Jan Breydelstadion ce mercredi. Un résultat qui ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre, même si les Reds se sont montrés supérieurs.

Steven Gerrard se méfiait du Club de Bruges

Steven Gerrard savait avant le match qu'il fallait se méfier de Bruges : "Il n'est pas question de peur, mais bien de respect. Lorsque vous jouez pour Liverpool, vous ne craignez aucun adversaire. Le Club de Bruges est une équipe solide, capable de se surpasser aussi bien dans son championnat qu'en Ligue des Champions."



"Liverpool devra bien aborder la rencontre et respecter son adversaire. Les joueurs ne doivent pas tomber dans la facilité."

Trois joueurs brugeois ont retenu l'attention de Steven Gerrard

La légende de Liverpool a également mis en avant les qualités de trois joueurs : "Tresoldi est le finisseur et le point d'appui, mais Potts et Forbs sont également de très bons joueurs."

Des joueurs qui pourraient rejoindre la Premier League dans le futur ? "Pourquoi pas ? Je suis convaincu que jouer un jour dans le meilleur championnat du monde est une ambition pour tout le monde."