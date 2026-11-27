Elliott Blackham avait fait le déplacement à Bruges ce mercredi pour assister au match de Ligue des champions entre le Club de Bruges et Liverpool. Sans nouvelles du supporter anglais après la rencontre, sa famille avait lancé un appel à l'aide, tandis que la police brugeoise avait ouvert une enquête. Bonne nouvelle : le jeune homme a été retrouvé sain et sauf et a regagné l'Angleterre.

Elliott Blackham avait fait le déplacement en Belgique avec plusieurs autres supporters de Liverpool pour assister à la rencontre remportée par les Reds sur le score de 0-3. Après le match, ses proches avaient toutefois perdu tout contact avec lui, rapportait le Nieuwsblad. Au total, quelque 1 700 supporters de Liverpool avaient fait le déplacement à Bruges.

Le père du supporter de Liverpool avait lancé un appel à l'aide

Ce jeudi, Neil Blackham, le père d'Elliott, avait lancé un appel à l'aide. Le téléphone portable de son fils avait été rapporté à la police, mais le supporter anglais n'était pas présent dans le bus qui devait le ramener en Angleterre. Sa famille était sans nouvelles de lui depuis minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Son père était particulièrement inquiet à l'idée que son fils puisse se retrouver sans téléphone dans une ville qu'il ne connaissait pas. Il avait invité toute personne disposant d'informations à se manifester.

La police brugeoise avait également ouvert une enquête et pris contact avec la police britannique du Lancashire. L'ambassade britannique avait aussi été avertie de la situation.

Elliott Blackham a été retrouvé sain et sauf

Plus de peur que de mal, finalement. Neil Blackham a annoncé sur Facebook avoir repris contact avec son fils, qui est parvenu à regagner l'Angleterre.



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"Je viens de lui parler. Il a réussi à rentrer à Londres", a déclaré le père du supporter de Liverpool, visiblement soulagé. Il a également tenu à remercier toutes les personnes qui avaient relayé son appel à l'aide et soutenu sa famille pendant les recherches.

Les circonstances exactes de sa disparition n'ont toutefois pas été précisées. On ignore notamment comment Elliott Blackham a rejoint la capitale anglaise alors que son téléphone portable se trouvait entre les mains de la police belge.

L'annonce de son père sur les réseaux sociaux est venue mettre fin aux inquiétudes de ses proches. Neil Blackham avait utilisé ce même canal pour tenter de retrouver son fils quelques heures plus tôt, en lançant publiquement un appel à l'aide.