Le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers deux gardiens belges pour renforcer son effectif. Le quotidien français L'Équipe a notamment mis en avant leur profil alors que le club parisien pourrait se mettre à la recherche d'un nouveau portier.

La situation des gardiens de but au PSG est assez particulière. Recruté l'été dernier en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a depuis perdu sa place de titulaire au profit du Russe Matvey Safonov. Un départ lors du mercato hivernal n'est donc pas à exclure.

L'Équipe s'est dès lors penché sur les potentiels successeurs du gardien français. Le quotidien français a analysé le profil de plusieurs gardiens évoluant à l'étranger à l'aide de Data Scout, une plateforme de scouting et d'analyse de données. Trois gardiens issus du championnat belge figurent notamment dans cette liste.

Deux Belges parmi les candidats

Maarten Vandevoordt fait partie des noms qui ressortent. Le gardien du RB Leipzig s'était révélé au KRC Genk avant de connaître ses débuts chez les Diables Rouges en octobre dernier contre la France. Matthias Pieklak est également cité.

Le candidat qui se démarque le plus est toutefois Bart Verbruggen. Le portier néerlandais s'était révélé à Anderlecht avant de rejoindre Brighton et de s'imposer en équipe nationale néerlandaise. Dennis Seimen (Stuttgart), Konstantinos Tzolakis (Hull City) et Giovanni Daffara (Parme) sont également cités.



Reste désormais à voir si le PSG se penchera concrètement sur l'une des pistes belges. Le club parisien chercherait avant tout à trouver une solution à sa problématique au poste de gardien de but, avec la possibilité de recruter un nouveau portier pour occuper le rôle de doublure.