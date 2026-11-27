Jesse Bisiwu a quitté le Club de Bruges pour rejoindre le FC Barcelone l'été dernier contre un montant de 8,5 millions d'euros. Le jeune Belge connaît toutefois des débuts compliqués en Espagne. De quoi pousser le quotidien sportif espagnol AS à s'interroger sur cet investissement.

Le jeune Belge attend toujours de faire ses débuts officiels avec l'équipe première. Ce mercredi, il figurait pour la première fois sur le banc lors du match de Ligue des Champions face à Sabah, mais il n'est pas monté au jeu.

Selon le quotidien espagnol AS, ce transfert constituait avant tout un investissement pour l'avenir, ce qui n'a rien de surprenant. Le directeur sportif Deco était convaincu du talent de Bisiwu. Sa vitesse, ses qualités de dribble et sa capacité à jouer des deux pieds avaient notamment impressionné les recruteurs barcelonais.

Durant la préparation estivale, il semblait immédiatement répondre aux attentes. Il s'était entraîné avec l'équipe première et avait inscrit deux buts lors de matchs amicaux. Une blessure est toutefois venue freiner sa progression début septembre. Son adaptation à son nouvel environnement n'a pas non plus été évidente.

Des statistiques décevantes pour le jeune Belge

Jesse Bisiwu évolue principalement cette saison avec le Barça Atlètic, l'équipe réserve du club catalan, qui évolue en quatrième division espagnole. Selon AS, le jeune Belge a disputé plus de 500 minutes de jeu lors de ses huit premières rencontres, sans inscrire le moindre but et en délivrant une seule passe décisive.

Sa première convocation avec l'équipe première s'explique notamment par l'absence de plusieurs joueurs offensifs, dont Lamine Yamal.





Si le quotidien espagnol s'interroge sur les débuts de Jesse Bisiwu au FC Barcelone, il ne remet toutefois pas en question son potentiel. Le club catalan l'a recruté en pensant à l'avenir et il faudra encore patienter avant de tirer de véritables conclusions sur cet investissement.