La rencontre entre le Standard et le Club de Bruges marquera le retour d'Ivan Leko à Sclessin ce dimanche. En conférence de presse, Dennis Ayensa est revenu sur le passage de l'entraîneur croate en bord de Meuse, dont il ne garde que de bons souvenirs.

Deuxième meilleur buteur du championnat derrière Nicolò Tresoldi, Dennis Ayensa s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception du Club de Bruges. Le choc de dimanche marquera les retrouvailles de l'attaquant du Standard avec Ivan Leko, son ancien entraîneur.

"Ce n'est pas seulement un bon coach, mais aussi une bonne personne qui savait quoi faire, quoi dire ou quoi apporter aux joueurs pour obtenir un plus", a déclaré l'international iranien, qui avait noué une relation particulière avec le Croate en bord de Meuse.

"Le travail qu'il a réalisé ici était assez incroyable compte tenu de la situation du club, avec de nombreux joueurs de la deuxième équipe dans le noyau A. Il a fait ce qu'il devait, ça n'a pas été une surprise de le voir retourner dans un club comme Bruges."

Pour Dennis Ayensa, Ivan Leko peut encore viser plus haut

Aux yeux de l'avant-centre de 29 ans, le Croate a même les qualités pour franchir un nouveau cap. "Bruges ne sera pas le plus grand club de sa carrière. C'est un entraîneur qui a les capacités pour entraîner de très grandes équipes et pour atteindre ses objectifs", a-t-il assuré, avant de conclure par une boutade.



"Tout ça, c'est ce qu'il mérite. Mais ce dimanche, j'espère qu'il perdra", a souri Dennis Ayensa, dont tout le monde se souvient du but inscrit il y a deux ans, sous les ordres d'Ivan Leko, pour offrir la victoire au Standard sur la pelouse du Club de Bruges.