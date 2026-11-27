Le Conseil disciplinaire a tranché : exclu contre la RAAL, il ne disputera pas le derby de dimanche
Photo: © Photonews
Le Racing Genk ne compte pas en rester là. Expulsé le week-end dernier face à La Louvière, le défenseur central Matte Smets a écopé de deux matchs de suspension. Les Limbourgeois contestent la sanction avec un objectif en tête : pouvoir compter sur lui pour le derby contre Saint-Trond. Sa sanction a finalement été réduite, mais pas supprimée.
Matte Smets finalement suspendu ce week-end
Matte Smets avait reçu un carton rouge direct dans les arrêts de jeu face à La Louvière pour un tacle dangereux sur Thierry Lutonda. D'abord face à la menace de deux matchs de suspension en première instance, le jeune défenseur a vu le Racing faire appel. Le Conseil disciplinaire a finalement revu sa sanction à un match de suspension ferme et un autre avec sursis. Matte Smets ne disputera donc pas le derby limbourgeois contre Saint-Trond (son ancien club) ce week-end. Il écope également de 1.500 euros d'amende. Pour le suppléer, Timmy Simons envisage de replacer Joris Kayembe dans l'axe.
Le Racing Genk ne compte pas en rester là. Expulsé le week-end dernier face à La Louvière, le défenseur central Matte Smets a écopé de deux matchs de suspension. Les Limbourgeois contestent la sanction avec un objectif en tête : pouvoir compter sur lui pour le derby contre Saint-Trond.
Le Racing Genk s'est imposé 3-0 face à La Louvière samedi, mais ce succès a été terni par l'expulsion de Matte Smets en fin de rencontre. Auteur d'une intervention musclée sur Thierry Lutonda, le défenseur a logiquement vu rouge. Un carton qui pourrait le priver du derby limbourgeois.
Genk fait appel
Le parquet fédéral avait proposé deux matchs de suspension. Genk a contesté cette sanction devant le Comité disciplinaire, qui a finalement maintenu les deux journées.
Les Limbourgeois ne comptent pas en rester là. Selon Het Laatste Nieuws, le Racing a décidé mercredi de faire appel. Le dossier sera réexaminé vendredi et le verdict tombera dans la foulée.
Smets retrouvera-t-il son ancien club ?
L'enjeu est particulier pour Matte Smets, puisque Genk affronte Saint-Trond, son ancien club, ce week-end. Si la suspension est confirmée, le défenseur manquera ses retrouvailles avec les Canaris et Timmy Simons devra se passer d'un élément important de sa défense.
À deux jours du week-end, le derby limbourgeois se jouera donc d'abord devant l'instance disciplinaire. Genk saura vendredi s'il peut compter sur Smets.
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