Le Conseil disciplinaire a tranché : exclu contre la RAAL, il ne disputera pas le derby de dimanche

Le Racing Genk ne compte pas en rester là. Expulsé le week-end dernier face à La Louvière, le défenseur central Matte Smets a écopé de deux matchs de suspension. Les Limbourgeois contestent la sanction avec un objectif en tête : pouvoir compter sur lui pour le derby contre Saint-Trond. Sa sanction a finalement été réduite, mais pas supprimée.





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