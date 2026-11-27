Divock Origi s'est récemment confié dans le podcast MIDMID de Play Sports. L'ancien Diable Rouge a notamment évoqué sa relation avec Romelu Lukaku à ses débuts en équipe nationale.

Divock Origi a été formé à Genk entre 2001 et 2010 et son premier rassemblement avec les Diables Rouges a eu lieu dans cette même ville.

Il s'en souvient très bien : "Rom est la première personne qui est venue me voir quand je suis arrivé à Genk, car nous avions notre premier rassemblement à Genk."

Romelu Lukaku, le premier à aller voir Divock Origi

"Il est la première personne. Rom connaît aussi le football et il me connaissait déjà", a-t-il poursuivi.

"'Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir'", lui avait fait savoir Romelu Lukaku lors de ses premiers pas en équipe nationale. Une interaction qui n'a pas été anodine pour le joueur.

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Divock Origi a disputé son premier match officiel avec les Diables Rouges le 1er juin 2014 contre la Suède. Il avait toutefois déjà joué un premier match contre le Luxembourg le 26 mai 2014 à Genk, mais celui-ci n'a pas été reconnu officiellement par la FIFA en raison d'un nombre trop important de changements.