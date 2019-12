Les fans de l'Union : "Rejoindre à nouveau les demi-finales de la Coupe serait formidable !"

Ce mercredi, l'Union Saint-Gilloise accueillera Courtrai en quart de finale de la Coupe de Belgique.

L'Union Saint-Gilloise a vu OHL remporter la première tranche en D1B et devra se concentrer désormais sur la deuxième afin de pouvoir affronter les Louvanistes en finale de la Proximus League si elle veut accéder en D1A la saison prochaine. "Il y a un goût de trop peu jusqu'à maintenant. Beaucoup d'occasions galvaudées et un semblant d'espoir qui prend fin à chaque contre-performance. On enregistre de bonnes victoires avant d'aller s'incliner ou partager l'enjeu le week-end d'après. C'est trop irrégulier mais nous y croyons concernant cette deuxième tranche", nous confie Antoine, l'un des membres des Union Bhoys, l'un des groupes de supporters du club bruxellois.

Ce mercredi, l'Union va affronter Courtrai en Coupe. "Une équipe à la peine en D1A et qui est prenable à la maison. Ce n'est pas le Standard ou le Club de Bruges. Il y a une belle carte à jouer et ce serait formidable de rejoindre à nouveau le dernier carré de la compétition. On peut y croire et les supporters unionistes seront bien présents au Parc Duden pour soutenir l'équipe et l'aider à l'emporter face aux Kerels. Un succès permettrait de faire le plein de confiance avant d'aborder les neuf dernières journées qu'il reste à jouer en D1B", a conclu le supporter de l'Union.