Vercauteren fait le point concernant Kompany et Chadli avant le match contre le Club de Bruges

Anderlecht fait tout son possible pour que son équipe soit la plus forte sur le terrain jeudi soir. Les retours de Vincent Kompany et Nacer Chadli sont attendus avec impatience. Mais Frank Vercauteren a quand même fait preuve de prudence.

La réponse de Vercauteren était en fait prévisible. "On verra tout à l'heure", a expliqué le T1 en conférence de presse ce mercredi. "Mais en termes d'intensité, Kompany est plus loin que Chadli. lls ont fait une grande partie des entraînements, mais toujours sous contrôle. On verra au dernier moment quel est leur état physique et ensuite nous devrons décider combien de minutes ils peuvent jouer. Il n'est pas question de savoir s’ils veulent jouer ce match ou non, mais de déterminer si le risque n’est pas trop grand de les aligner et de risquer de les perdre à nouveau", a précisé le coach des Mauves. Vercauteren a d'autres soucis. Après la blessure de Yari Verschaeren, il ne pourra pas compter sur Amuzu, blessé aussi. "Sardella et Didillon sont également douteux."





