Gand veut confirmer à Sclessin: "Sur notre lancée"

Quelques jours après un duel au sommet contre le Club de Bruges, c'est le Standard qui attend désormais les Buffalos.

Le menu est copieux pour la Gantoise en cette fin d'année. Après une belle prestation contre le leader, c'est à Sclessin que les Buffalos terminent l'année, jeudi soir. "Ce sera un autre match très compliqué", commente Vadis Odjidja.

Bruges n'est pas intouchable.

"Les places dans le haut du classement sont chères et le Standard, comme nous, fera tout pour arracher les trois points avant les vacances", insiste-t-il.

L'objectif est clair pour les Buffalos: ne pas laisser le leader s'échapper encore plus en tête du classement. "Dimanche, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec Bruges. Ils ont dix points d'avance sur nous et ils le méritent, mais je ne pense pas qu'ils soient intouchables. On l'a montré le week-end dernier et nous voulons continuer sur cette lancée."