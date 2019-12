Vincent Kompany aurait pu rejoindre Manchester ... United : Sir Alex Ferguson le voulait

Vincent Kompany en Angleterre sous d'autres couleurs que le bleu ciel de Manchester City ? Une image difficile à concevoir aujourd'hui.

Pourtant, l'ancien capitaine de Manchester City aurait pu rejoindre l'Angleterre et ... Manchester bien plus tôt : dès 2004, Vincent Kompany était sur la shortlist de Sir Alex Ferguson, révélée par le Sun et qui compte d'autres noms comme Gabriel Heinze et Gérard Piqué (tous deux transférés à Old Trafford en 2004). Kompany n'avait alors que 18 ans et restera à Anderlecht jusqu'en 2006, année de son départ à Hambourg.

Un autre belge sur la liste

Cette liste, qui a fuité ce jeudi dans les médias anglais, révèle notamment les noms de Diego Forlan et Nicky Butt comme "excédentaires" - tous deux partiront à l'été 2004. Mais on y retrouve également le nom d'un autre joueur belge, également membre du staff de Kompany à Anderlecht : Floribert N'Galula, alors dans les équipes de jeunes de Manchester United, est nommé parmi les quatre milieux de terrain à haut potentiel pouvant intégrer l'équipe A à terme.

N'Galula avait alors 17 ans. Il restera jusqu'en 2007 à Manchester United sans jamais y recevoir sa chance en équipe A, gêné par les blessures, et ne disputera qu'une poignée de matchs professionnels avant de revenir en Belgique, à OHL, en 2011, et de quitter le football professionnel en 2012 pour rejoindre le BX Brussels de Vincent Kompany. Il est aujourd'hui retraité, à 32 ans, et membre du staff de son ami à Anderlecht.