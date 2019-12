D'Onofrio ambitieux : "On pourrait titiller Bruges pour le titre"

Luciano D'Onofrio construit un projet de grande ampleur à l'Antwerp et ne veut rien lâcher cette saison.

"Depuis le début de cette aventure, il y a 2 ans et demi, nous voulons nous installer au subtop belge", rappelle le directeur sportif de l'Antwerp dans Het Laatste Nieuws. "Actuellement, nous proposons du beau football, nous avons un excellent public et des installations au sein desquelles nous pourrons concurrencer le top européen d'ici quelques années", se réjouit Luciano D'Onofrio.

Et le projet pourrait même prendre de l'avance sur le programme. "Si je devais décrire le club en un mot : ambitieux". Cette saison, le top 3 est à portée et peut-être ... Plus ? "Nous voulons rester dans le top 3 et nous batte pour le titre jusqu'à la dernière journée. Si la différence de points au début des playoffs n'est pas supérieure à 6, nous irons titiller le FC Bruges pour le titre, j'en suis persuadé". Au moins un club qui ne rend pas déjà les armes !