Doku nie toute timidité : "Oui, Anderlecht est venu pour gagner"

Jérémy Doku n'a pas réussi à être décisif au Bosuil, mais l'ailier a beaucoup donné. Pas aidé, il faut le dire, par un jeu assez défensif de la part d'Anderlecht. Même s'il nie toute frilosité ...

Jérémy Doku a souvent été mis dans la poche des latéraux Ritchie De Laet et Aurélio Buta, dont l'expérience aura prévalu. "On savait que l'Antwerp était une belle équipe, mais on est venus ici pour gagner", affirme le jeune anderlechtois, niant toute timidité de la part du RSCA. "Nous ne sommes pas venus pour le partage. Mais notre organisation était excellente, on y a travaillé toute la semaine. Le pressing était bon".

Organisation, pressing : pas ce qu'Anderlecht affirme vouloir mettre en place en priorité. Mais Doku ne s'en soucie pas et veut regarder ... match par match, évidemment. "On se concentre sur ce match-ci, puis sur le suivant, et on verra où on en sera au classement", évacue-t-il. Avec un mot, cependant, pour sa jeunesse à Anvers : "J'ai joué au Beerschot en équipes de jeunes. C'est toujours spécial de jouer contre l'Antwerp", conclut Doku.