Haaland, Di Maria, Agüero, Lewandowski ... : Ces (futures) stars qui auraient pu signer en Jupiler Pro League

Erling Braut Haaland aurait donc pu rejoindre la Belgique, il n'y a pas si longtemps. Genk, Bruges et Anderlecht avaient été refroidis par le prix demandé pour un buteur de 17 ans n'ayant pas fait ses preuves. Ce n'est pas la première fois que les clubs belges refusent une future star ...

Angel Di Maria

C'est l'un des cas les plus connus. En 2006, la filière argentine du RSC Anderlecht bat son plein : Nicolas Frutos, Lucas Biglia, Nicolas Pareja et Cristian Leiva rejoignent le club bruxellois. Si Leiva ne deviendra pas une star, les trois autres marqueront Anderlecht, Biglia et Pareja devenant même internationaux argentins et Biglia atteignant la finale de la Coupe du Monde en 2014.

Mais une star d'une autre envergure est passée sous le nez du RSCA à l'époque : un certain Angel Di Maria. L'ailier argentin évoluait à Rosario Central et personne ne pouvait deviner que cet ailier frêle deviendrait le joueur qu'il est devenu à Benfica, où il signe en 2007, puis au Real Madrid où il signe pour 30 millions d'euros. Il coûtera ensuite 75 millions d'euros à Manchester United, puis 63 millions d'euros au PSG où il brille encore actuellement. Anderlecht se l'était vu proposer pour 700.000 euros en 2006, montant jugé assez élevé selon les cours du marché de l'époque pour un joueur sans expérience de l'Europe.

Sergio Agüero

Nous sommes toujours en 2006 et la génération albiceleste qui a disputé le Mondial U20 fait fureur. Herman Van Holsbeeck se rend en Argentine et revient charmé par Lucas Biglia, qui signera donc bel et bien à Anderlecht, mais aussi par un attaquant surdoué : Sergio Agüero. Cette fois, cependant, c'est d'un tout autre montant qu'on parle : l'attaquant de bientôt 18 ans à l'époque est estimé à 5 millions d'euros et est suivi par tout le top européen.

Hors de portée des bourses d'Anderlecht : Agüero rejoindra l'Atlético Madrid pour ... 20 millions d'euros, montant fou pour un joueur de 18 ans avec une seule saison de haut vol en D1 argentine derrière lui. Pas vraiment une opportunité manquée donc, plutôt la réalité du marché ...

Robert Lewandowski

Avant d'être le serial buteur qui affole les défenses allemandes depuis 2010, Robert Lewandowski était un grand espoir du football polonais et évoluait au Lech Poznan, club peu en vue au niveau international mais que Lewa portera vers le titre de champion en 2010. À ce moment, l'attaquant est déjà trop cher pour les clubs belges.

Un an plus tôt, cependant, le meilleur buteur européen de 2019 aurait pu rejoindre le FC Bruges. "Il nous avait fait forte impression lors d'un tournoi amical", se rappelait récemment Peter Balette, adjoint à Bruges de 2007 à 2011. "Il était une cible potentielle. Il s'en est fallu de peu, mais un an plus tard, il signait à Dortmund et il n'y avait plus rien à faire".

Eran Zahavi

Qui ? Le nom d'Eran Zahavi ne vous dit peut-être pas grand chose, mais cet attaquant israélien de 32 ans est devenu une véritable machine à marquer. Meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro 2020 dans une sélection d'Israël franchement pas fringante, Zahavi tient un rythme affolant depuis 2013. Avec le Maccabi Tel Aviv, après une moitié de saison 2012-2013 correcte (18 matchs, 5 buts), le buteur trouvera son rythme avec 119 buts en 150 rencontres, avant de partir martyriser les défenses chinoises (110 matchs, 99 buts).

Bien plus tôt, Zahavi aurait pourtant pu rejoindre la Belgique. En 2009-2010, alors qu'il évolue à l'Hapoel Tel Aviv, il est cité dans divers clubs belges. Peut-être à Genk, où évoluait alors Elyaniv Barda, star du foot israélien. Mais Zahavi ne foulera pas les pelouses belges, qui passeront peut-être à côté d'un buteur de folie ...

Ruud Van Nistelrooy

Voilà un nom nettement plus connu et c'est encore le RSC Anderlecht qui serait passé à côté. C'est le président de l'époque, Roger Vanden Stock, qui révélait l'anecdote dans La Dernière Heure : avant d'être la légende qu'il est devenu à Manchester United et au Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy, 21 ans à l'époque, aurait pu rejoindre le Parc Astrid. Là encore, tout a été une question d'argent.

Alors que Vanden Stock et Michel Verschueren s'étaient déplacés jusqu'à Heerenveen et offraient 4,5 millions d'euros, le président du club frison contre-attaquait : 6,75 millions ou rien, réclamait-il. Van Nistelrooy optera donc pour le PSV Eindhoven. Les supporters mauves penseront avec ironie au fait que plus de 20 ans plus tard, Michel Vlap débarquait du même Heerenveen pour 8 millions d'euros. Le marché a depuis énormément changé, bien sûr ...