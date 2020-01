Jan Vertonghen "trop cher" pour l'Ajax Amsterdam ?

Jan Vertonghen est peut-être bien sur le départ du côté de Tottenham. L'Ajax Amsterdam, son ancien club, serait venu aux nouvelles ... mais pourrait devoir se résigner.

Jan Vertonghen va-t-il retourner à l'Ajax Amsterdam, à 32 ans et sept ans après être parti pour Tottenham ? Le Diable Rouge arrive en fin de contrat en juin prochain et ne semble pas proche d'une prolongation. Mais les Ajacides pourraient devoir faire leur deuil : d'après le Telegraaf, et malgré le fait que Vertonghen lui-même serait intéressé, les exigences salariales du joueur seraient trop élevées pour le club néerlandais.

Les 4 à 5 millions d'euros annuels touchés par le défenseur central chez les Spurs seraient inaccessibles pour l'Ajax Amsterdam, assure le média néerlandais.