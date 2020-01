Jonathan David croit toujours au titre : "Nous espérons un faux pas du Club de Bruges"

Le Canadien est l'un des meilleurs gantois cette saison. Il s'est montré ambitieux pour le championnat et l'Europa League. Mais a tout d'abord tenu à rendre un hommage éternel à sa maman, récemment décédée.

Interviewé durant le stage hivernal des Buffalos à Oliva en Espagne (que le nouveau venu Marreh vient par ailleurs de rejoindre), le jeune Jonathan David est d'abord revenu sur les tristes événements qui l'ont marqué ces dernières semaines : "Je vais mieux maintenant, beaucoup de gens m'ont aidé à m'en remettre. Les prochains matchs, je jouerai avec ma mère dans mes pensées. Pas seulement pour les prochains matchs, pour toujours ! Pour elle, pour ma famille et pour les gens qui m'aiment".

Pour Sporza, l'attaquant canadien continuait en évoquant le championnat : "Nous avons eu des hauts et des bas cette saison. Par conséquent, l'écart est déjà de dix points avec le Club de Bruges. Nous devons maintenant espérer prendre le plus de points possibles et espérer un faux pas brugeois".

Pour l'Europa League, David se montre également ambitieux : "Nous avons certainement une chance. Si nous faisons preuve de passion et d'engagement, tout peut arriver. Nous savons que la Roma a une bonne équipe, mais nous allons nous préparer pour les affronter". Les Buffalos joueront leurs 16èmes de finale contre l'AS Roma les 20 et 27 février.