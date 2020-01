Karim Belhocine fait le point : "Une excellente ambiance, mais du travail sérieux"

Depuis le stage de Charleroi à Valence, Karim Belhocine a fait le point sur l'atmosphère au sein du groupe.

Le Sporting Charleroi a diffusé un entretien avec l'entraîneur des Zèbres, actuellement en stage en Espagne en attendant la reprise. "Il y a une très bonne ambiance. On doit ça à la personnalité des joueurs, qui s'apprécient entre eux. Ca se ressent aux entraînements, aux repas, entre les entraînements ... C'est toujours agréable pour un entraîneur de pouvoir compter sur ça", se réjouit Karim Belhocine.

Mais le sérieux est bien présent : "Le plus dur avec cette ambiance qu'on a réussi à créer, c'est de bien travailler sérieusement quand il faut s'y mettre, mais c'est le cas", affirme le coach carolo. "De toute façon, c'est comme ça que je conçois la vie d'un groupe et le travail".

"Rien n'est acquis"

Car Charleroi a encore du pain sur la planche, même si la première partie de saison a été brillante. "On a fait une bonne première moitié de championnat, quelques bons résultats. C'est agréable et après cette semaine de repos, ce stage doit servir à progresser et continuer d'aller vers le haut", pointe Belhocine.

"Il ne faut surtout pas s'enflammer ou croire que quelque chose est acquis : rien n'est acquis. Je vais sonner terre-à-terre, mais on a encore rien", insiste-t-il encore. "Il y a des points à prendre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est paradoxal, car il faut réussir à garder les bonnes choses mises en place mais aussi repartir de zéro à chaque fois car chaque match est différent".