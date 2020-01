Amical: le KVO laisse filer une victoire qui lui tendait les bras

Si la plupart des clubs de Pro League sont rentrés de stage, il restait une dernière mission au KVO en Espagne.

Les Côtiers ont bouclé leur stage à la Manga par une rencontre amicale contre les Suisses de Sankt-Gallen, actuels troisièmes de Super League derrière les Young Boys et le FC Bâle. Ça avait plutôt bien commencé pour le KVO qui, grâce à un excellent Junior Sakala (passeur sur le but d'ouverture de Sylla et buteur ensuite) rentrait au vestiaire avec l'avantage (1-2 à la pause).

Mais les Suisses ont réagi en seconde période pour s'imposer grâce à des buts tardifs de Ribeiro et Görtler (2-3). Retour en Belgique désormais pour les Côtiers qui, sous la houlette de leur nouveau coach Dennis van Wijk, vont préparer l'important duel de samedi contre Waasland-Beveren qui pourraient leur permettre de faire un pas décisif vers le maintien.