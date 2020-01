Lawrence Visser arbitrera l'affiche du week-end : Anderlecht - Bruges

Si Lawrence Visser sera l'arbitre pour le "topper" Anderlecht - Club de Bruges, Wesley Alen fera lui débuter les hostilités du week-end. Le jeune arbitre dirigera la rencontre entre Malines et le Standard de Liège.

Wim Smet arbitrera le match de Charleroi, en déplacement à Eupen. Alexandre Boucaut terminera le week-end avec un Zulte Waregem - Racing Genk.

Voici les noms des arbitres pour chaque rencontre :

