Quel poste pour Poco ? "Défenseur central ? Pourquoi pas ..."

Sébastien Pocognoli a disputé la grande majorité de sa carrière comme arrière gauche. Peut-il se reconvertir à 32 ans ? C'est une éventualité.

Sébastien Pocognoli est-il le nouvel arrière gauche de l'Union Saint-Gilloise ou peut-il potentiellement occuper un poste auquel on a moins l'habitude de le voir évoluer ? Ainsi a-t-on suggéré que Poco pourrait, avec l'âge, envisager de passer défenseur central (comme par exemple Olivier Deschacht ou Jelle Van Damme, d'autres backs gauches de formation).

"Défenseur central ? Je n'y ai jamais joué en match officiel, donc on verra ... Mais c'est vrai que je me sens bien à ce poste", reconnaît le néo-Unioniste en conférence de presse. "On verra, car si je suis à l'Union, c'est aussi pour faire profiter le groupe de mon expérience et je pense que de ce poste plus axial, je peux peut-être mieux diriger mes équipiers. Pourquoi pas".