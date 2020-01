"Hans Vanaken est un beau Soulier d'Or, mais Dieumerci Mbokani le méritait tout autant"

Comme prévu, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mercredi soir, entre les deux principaux protagonistes du Gala du Soulier d'Or. Ancien attaquant de D1 belge, justement passé par l'Antwerp, Cédric Fauré débriefe pour nous le second sacre de Hans Vanaken.

Au lendemain d’un scrutin assez serré et indécis (19 petits points séparaient Hans Vanaken de son dauphin Dieumerci Mbokani à l’issue du vote), il y a, forcément, des partisans des deux camps, parmi les observateurs attentifs du football belge.

La régularité de Hans Vanaken

Le Toulousain Cédric Fauré, qui est passé par Charleroi, l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise, et qui suit toujours de très près l’actualité de la Pro League, ne cache pas qu’il se rangerait plutôt du côté de l’attaquant congolais. "Je pense que Dieumerci Mbokani et Hans Vanaken le méritaient autant l’un que l’autre", nous confie l’attaquant, actif à Waterloo depuis la fin d’année 2019.

"Hans Vanaken a probablement été élu pour sa régularité et parce que ça fait plusieurs années qu’il évolue à un très haut niveau dans notre championnat. Il n’a certainement pas démérité ce trophée au vu de ses performances sur l’année écoulée", ajoute le Français.

Mbokani, le buteur

Pourtant, l’attaquant qui sommeille en Cédric Fauré aurait aimé voir Dieumerci Mbokani couronné. "C’est un attaquant, un buteur, le genre de joueurs qui donne du plaisir aux spectateurs neutres", insiste l’ancien Zèbre.

Et Dieumerci Mbokani est aussi l’une des étoiles qui a remis l’Antwerp sur la carte des plus grands clubs de Belgique. "C’est l’Antwerp, une équipe qui est de retour au plus haut niveau depuis seulement deux ans et demi et que le Congolais porte à bout de bras. Pour tout ça, ça aurait été beau de voir Mbokani couronné, même si, je le répète, Hans Vanaken est un beau vainqueur", conclut-il.