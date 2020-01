Emmanuel Sowah salue le Sporting d'Anderlecht: "Une fierté d'avoir porté ses couleurs"

Définitivement transféré d’Anderlecht à Eupen la semaine dernière, Emmanuel Sowah, qui n’était pas encore actif avec les Pandas le week-end dernier, a adressé un dernier message au Sporting d’Anderlecht et à ses supporters.

"Je souhaiterais remercier le RSCA et ses supporters pour les magnifiques années que nous avons partagées", commence-t-il. "Je suis très fier et c’était un plaisir de porter vos couleurs. Bonne chance pour la suite de la saison et pour les saisons à venir."

Engagé par Anderlecht en janvier 2016, le latéral droit ghanéen ne se sera jamais imposé dans le noyau bruxellois: au total, il n'aura disputé que 15 rencontres avec l'équipe A du Sporting.

I want to take this moment to say thank you to RSCA and to the fans for these wonderful years we shared together in the club🏆🥇. I’m proud and its was a pleasure to wear your colours ! Good luck rest of the seasons and seasons to come 🙏🙏🙏🙏@rscanderlecht pic.twitter.com/zqo8tScRD0