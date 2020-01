L'Antwerp privé de Wesley Hoedt en Coupe de Belgique

Le défenseur central néerlandais s'est fait exclure du terrain ce dimanche après-midi contre le Cercle.

Il avait déjà mis ses équipiers dans le pétrin pendant plus de 80 minutes ce week-end. Il va à nouveau mettre en difficulté l'Antwerp, et particulièrement Lazslo Bölöni, cette semaine. En effet, Het Laatste Nieuws annonce que le Great Old a accepté la sanction proposée par le Parquet de l'Union Belge, à savoir un match de suspension et 1.000 euros d'amende.

Par conséquent, le défenseur central ne pourra pas jouer ce jeudi soir contre Courtrai. Un match important attend pourtant l'Antwerp : un demi-finale de Coupe de Belgique aller. Hoedt avait joué les trois premiers tours avec son équipe, dont deux s'étaient terminés en prolongations (et même aux tirs au but contre Genk).